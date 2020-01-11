Президент Владимир Зеленский отреагировал на признание Ирана касаемо крушения украинского самолета.

«Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но мы настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — заявил президент.

Он также выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. «Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — добавил Зеленский.

Minval.az