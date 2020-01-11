Иран заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит случайно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальное заявление иранских властей.

Уточняется, что причиной крушения был назван «человеческий фактор».

В заявлении военных Ирана сказано, что самолет приняли за «вражескую цель» после того, как он повернул в сторону «чувствительного военного центра» Революционной гвардии. В тот момент, отмечается в заявлении, боевая готовность военных была повышена на фоне напряженности в отношениях с США.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. «Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», — написал министр в своем Twitter-аккаунте.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Самолет потерпел крушение в ночь ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.

Первоначально власти Ирана отрицали, что сбили самолет.

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