США ведут себя как террористическая организация ИГИЛ, угрожая древним культурным памятникам Ирана. Такое заявление сделал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

— Поведение США похоже на поведение ИГИЛ, когда они угрожают уничтожить культурное наследие Ирана, которому тысячи лет, — передаёт агентство IRNA сообщение ведомства.

Зариф отметил, что односторонние действия США несут разрушительный характер и отрицательно влияют на международные правила и нормы. Министр добавил, что если другие страны не начнут сопротивляться такой политике, то «они заплатят высокую цену».

Minval.az