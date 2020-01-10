Курение не только вредит физическому здоровью, но и связано с психическими расстройствами, выяснили исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме.

Курение, в том числе и пассивное — один из основных факторов риска заболеваемости и смертности во всем мире, отмечают авторы работы. Почти 90% курильщиков приобретают эту привычку до совершеннолетия, 98% — до 26 лет.

Ранее исследования показывали, что люди с депрессией и другими психическими расстройствами более склонны начать курить, чем психически здоровые люди. В частности, во многих работах отмечалось, что у курильщиков гораздо ниже качество жизни и больше выражены симптомы тревоги и депрессии, передает онлайн-издание «Газета.ру».

Более поздние данные показали, что может существовать и обратная связь — курение становится предрасполагающим фактором для проблем с психикой, а отказ от него связан со снижением депрессивных симптомов.

Вместе с коллегами из Сербии авторы работы опросили более 2000 студентов сербских вузов.

Как оказалось, курящие студенты в несколько раз чаще страдали от депрессии, чем их некурящие сверстники.

В частности, в Приштинском университете депрессия наблюдалась у 14% курящих студентов и лишь у 4% некурящих, а в Белградском университете — у 19% курящих и 11% некурящих. Чаще от депрессивных симптомов страдали женщины.

В частности, в Приштинском университете депрессия наблюдалась у 14% курящих студентов и лишь у 4% некурящих, а в Белградском университете — у 19% курящих и 11% некурящих. Чаще от депрессивных симптомов страдали женщины.

Кроме того, независимо от экономического или социального положения, курящие студенты также чаще жаловались на подавленность и у них были более низкие показатели психического здоровья (энергичность, социальное функционирование), чем у некурящих.

«Наше исследование подтверждает существующие данные о том, что курение и депрессия тесно взаимосвязаны, — говорит профессор Хагай Левин. — Еще рано говорить о том, что курение вызывает депрессию. Но табак, похоже, отрицательно влияет на наше психическое здоровье».

Израильское правительство активно борется с курением — с 2020 года сигареты запрещено выставлять напоказ в магазинах, размер предупреждающих надписей на пачках увеличен до 65% от размера пачки, а также все табачные изделия и электронные сигареты должны продаваться в единой упаковке, без логотипов и демонстрации бренда производителя.

Левин хотел бы, чтобы при принятии таких мер учитывалось и влияние курения на психическое здоровье.

«Я призываю университеты выступать в защиту здоровья своих студентов, создавая кампусы, свободные от сигарет, где запрещено не только курить, но и рекламировать табачные изделия, — говорит он. — В сочетании с политикой, направленной на профилактику, проверку и лечение психических заболеваний, эти шаги будут в значительной степени способствовать борьбе с вредными последствиями курения для нашего физического и психического здоровья».

Исследователи предполагают, что все дело в воздействии никотина на активность нейромедиаторов.

Кроме того, другие химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, косвенно стимулируют высвобождение дофамина, связанного с чувством удовлетворения, что в конечном итоге приводит к перепадам настроения.

У студентов, по сравнению со сверстниками, не получающими высшее образование, в целом больше проблем с психическим здоровьем, отмечают исследователи. Вероятно, это связано со стрессом, вызванным строгими академическими требованиями. Авторы работы предполагают, что подавленность может подталкивать их к курению, а то, в свою очередь, лишь усугублять их состояние. Исследователи надеются, что отказ от курения позволит студентам улучшить психическое здоровье, но это еще предстоит проверить.

Minval.az