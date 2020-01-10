Лауреат «Оскара» Леонардо Ди Каприо, находившийся на своей яхте вместе с 22-летней подругой Камилой Морроне в Карибском море, спас 24-летнего члена экипажа круизного корабля Club Med, который выпал за борт, пишет The Sun.

«Леонардо сыграл ослепительную роль в своем собственном голливудском фильме в реальной жизни. Он спас жизнь оказавшегося за бортом человека, который невозможным образом выжил, после 11 часов в воде. Яхта Леонардо была единственным судном, которое занималось поисками», — сказал источник.

Ди Каприо получил сигнал о тонущем человеке накануне Нового года, 30 декабря, когда был в море вместе со своей возлюбленной и группой друзей. Мужчина выпал за борт рядом с островом Сен-Мартен. Актер согласился отправиться на его поиски, когда находился в районе острова Сен-Бартелеми.

Мужчину, которого зовут Виктор, обнаружили рядом с островом Саба, когда его вытащили на судно, он сказал: «Я должен был умереть». Спасенного накормили, дали ему воды и теплую одежду, перед тем как передать в руки береговой охраны.

«Член экипажа Club Med выпал за борт после того, как выпил лишнего. Капитан его корабля в панике отправил сигнал о чрезвычайном происшествии, и Леонардо со своей командой согласился поискать бедного парня», — отметил источник.

По его словам, яхта Ди Каприо оказалась единственным ответившим судном и единственным шансом мужчины на спасение, несмотря на то, что находилось в нескольких часах от места, где находился утопающий.

«Человек за бортом был в минутах от смерти, когда его обнаружили. Его носило течением, но все же он сумел уцепиться, когда Леонардо оказался рядом», — добавил источник.

Он также подчеркнул, что вскоре после спасения мужчины зашло солнце и начался мощный ливень. «Мужчина был обречен. Он подумал, что это сон, когда его спас один из самых известных людей», — выразил уверенность он.

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