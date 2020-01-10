Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал версию о том, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой. Соответствующее сообщение появилось на его Telegram-канале в пятницу, 10 января.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — заявил Владимир Зеленский.

В офисе президента отметили, что комиссия по расследованию причин авиакатастрофы продолжает работу, а украинские специалисты вовлечены в этот процесс.

«Мы ожидаем, что им будет предоставлена ​​вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями», — заявили в ведомстве и также попросили союзников о предоставлении доказательств.

Также стало известно, что днем запланирован разговор по ходу расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео.

«Наша цель — установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», — подытожили в офисе президента.

Minval.az