«Не секрет, что в Азербайджане очень много проирански настроенных людей. Иран – это страна, которая после завоевания Азербайджаном независимости, стала проводить очень серьезную пропагандистскую работу среди наших граждан, а спецслужбы Ирана использовали фактически все средства для того, чтобы повлиять на большинство посетивших Иран граждан Азербайджана, превратив их в своих сторонников. Они даже смогли перетянуть на свою сторону тех граждан Азербайджана, которых арестовали в Иране по тем или иным надуманным обвинениям».

Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности Ильхам Исмаил.

Он отметил, что большинство молодых людей, которые под видом получения теологического образования были отправлены в город Гум, впоследствии были привлечены к тайному сотрудничеству в пользу Ирана.

«Под личиной религии наших людей вынуждали работать в имя их интересов. Это наиболее явно проявляется в различных регионах. Иран, который не может переварить независимость Азербайджана, смог через материальную заинтересованность принудить многих граждан к антиазербайджанской деятельности. Что я больше всего наблюдал в упомянутых вами обсуждениях? Иран умеет всегда использовать своих сторонников как мину замедленного действия, поручая своим сторонникам не предпринимать преждевременных шагов. На этот раз в соцсетях под своими или фейковыми именами лилась откровенная ругань в адрес Азербайджана, Турции, всей тюркской нации. Генерала Сулеймани признали шехидом, а не признавших это назвали врагами. Чувствуется, что Иран нажал на кнопку. Сторонники демонстрировали в той или иной мере агрессию. А их противники вместо того, чтобы проводить разъяснительную работу, были в той же степени агрессивны. Что это значит? А это значит, что в обществе в целом имеет место большая агрессия, депрессивные настроения, что может привести к неизбежному гражданскому противостоянию в случае серьезной экстремальной ситуации. Часть населения будет менять конституционный строй под флагом религии, а другая часть будет им противостоять. Это вопрос национальной безопасности. До сих пор ни один ученый, ни один религиозный деятель не выступил по телевидению и не сказал, что генерал является шехидом Иранского государства, а не исламского мира. Принципы исламского шехидства иные. Этот военный защищает интересы своей страны на территории другого государства, он воюет. И война эта не во имя ислама, а во имя защиты интересов Иранского государства. Какое отношение к Азербайджану имеет гибель военного из другого иностранного государства в ходе войны? Потому что он мусульманин? Азербайджан всегда страдал от этого вредного мусульманского фанатизма. В результате большой идеологической пустоты здесь, те, кто считают Азербайджан бесперспективной страной, всегда будут устремлять взоры по ту сторону границы. Если не будет начата фундаментальная идеологическая работа, то кризис этот станет еще глубже», – сказал эксперт в интервью изданию ASTNA.

Minval.az