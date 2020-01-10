Газета The New York Times опубликовала на своем сайте видеозапись, где, как предполагает издание, иранская ракета попадает в самолет недалеко от аэропорта Тегерана, где украинский авиалайнер перестал передавать свой сигнал перед тем, как он разбился в среду, пишет РБК.

Как пишет издание со ссылкой на видеозапись, небольшой взрыв прогремел, когда ракета попала в самолет, при этом самолет не взорвался. Лайнер продолжил полет в течение нескольких минут и повернул обратно к аэропорту, пишет газета. Перед тем как разбиться, самолет летел в сторону аэропорта, добавляет газета со ссылкой на другие более ранние видеозаписи.

Впервые видеозапись, на которую ссылается NYT, появилась в Twitter Conflict Intelligence Team (CIT), которая занималась расследованием катастрофы MH17 в небе над Донбассом. В сообщении говорилось ,что запись была опубликована одним из активистов иранского происхождения.



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