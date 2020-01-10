Цены на природный газ в Европе, вероятно, продолжат падать в условиях мягкой зимы в регионе.

Спрос на газ для обогрева жилья ослаб, поскольку температура воздуха в Европе этой зимой держится выше нормы, и сезон, который обычно является пиковым для спроса и цен на газ, скорее похож на летний, когда стоимость газа традиционно снижается.

«Если эта зима останется столь же мягкой, как в начале сезона, она может стать самой теплой за последние 120 лет», — отмечает аналитик Marex Spectron Джакомо Масато. «При том, что резервы газа остаются высокими, к концу марта мы можем увидеть «медвежьи» тенденции на рынке газа, которые, вероятно, сохранятся в течение года», — цитирует эксперта «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

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