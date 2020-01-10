Животные повсюду. Они живут в наших домах, мы ежедневно видим их на улице. Казалось бы, этим существам нечем нас удивить, но как бы не так.

На самом деле среднестатистический человек знает о зверином мире очень мало. Да что там, даже ученые практически ежедневно открывают для себя что-то новое о братьях наших меньших.

Сегодня вы еще немного больше узнаете о животных, населяющих нашу планету. Издание «Жизнь в позитиве» расскажет вам о 15 существах, в реальность которых сложно поверить!

Такие кенгуру обитают в Австралии и в Новой Гвинее. Они входят в группу древесных кенгуру.

Богомол, который в точности напоминает орхидею.

А вы знали, что ягуарунди раньше были в качестве домашних питомцев. Но все испортили европейцы.

Воплощение драконов из Игры престолов — калимантанский безухий варан. Они существуют!

Рыба-хирург просвечивается насквозь.

Какой длинноногий и изящный гривистый волк.

Посмотрите на этого павлина-фазана. Будто смешала павлина и фазана.

Пятнистый вид черной пантеры. Какая же она изящная и опасная одновременно.

А это сайгак что-то среднее между слоном и козой.

Веероносного венценосного голубя с другими птичками точно не спутаешь. Какая яркая грива!

Мархур. Как только он справляется с такими рогами?!

Бабирусса хоть и похожа на кабана и свинью, но это совершенно другое животное.

Какой милый водяной олень! Но улыбка у нег явно пугающая.

Кузовок-кубик поистине уникальная рыба. А вы бы хотели его потрогать?

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