Животные повсюду. Они живут в наших домах, мы ежедневно видим их на улице. Казалось бы, этим существам нечем нас удивить, но как бы не так.
На самом деле среднестатистический человек знает о зверином мире очень мало. Да что там, даже ученые практически ежедневно открывают для себя что-то новое о братьях наших меньших.
Сегодня вы еще немного больше узнаете о животных, населяющих нашу планету. Издание «Жизнь в позитиве» расскажет вам о 15 существах, в реальность которых сложно поверить!
Такие кенгуру обитают в Австралии и в Новой Гвинее. Они входят в группу древесных кенгуру.
Богомол, который в точности напоминает орхидею.
А вы знали, что ягуарунди раньше были в качестве домашних питомцев. Но все испортили европейцы.
Воплощение драконов из Игры престолов — калимантанский безухий варан. Они существуют!
Рыба-хирург просвечивается насквозь.
Какой длинноногий и изящный гривистый волк.
Посмотрите на этого павлина-фазана. Будто смешала павлина и фазана.
Пятнистый вид черной пантеры. Какая же она изящная и опасная одновременно.
А это сайгак что-то среднее между слоном и козой.
Веероносного венценосного голубя с другими птичками точно не спутаешь. Какая яркая грива!
Мархур. Как только он справляется с такими рогами?!
Бабирусса хоть и похожа на кабана и свинью, но это совершенно другое животное.
Какой милый водяной олень! Но улыбка у нег явно пугающая.
Кузовок-кубик поистине уникальная рыба. А вы бы хотели его потрогать?