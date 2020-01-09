Силы специального назначения Сомали ликвидировали 35 боевиков группировки «Аш-Шабаб» на юге страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, операция прошла во вторник в провинции Нижняя Джубба при поддержке со стороны международных партнеров.

«Следуя наводке местных жителей, наши силы начали атаку в районе, убив 35 боевиков «Аш-Шабаб», в том числе (ее) высокопоставленных членов», — приводит агентство слова командира спецназа региона Джубаленд Хассана Мохамада Адена (Hassan Mohamad Aden).

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