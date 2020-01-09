«Первое искушение Христа» — фильм, в котором Христос показан в качестве гея, должен быть удален со стриминговой платформы Netflix. Такое решение принял бразильский судья Бенедикто Абикай.

Он уточнил, что запрет является временной мерой. Окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил телеканал «Би-би-си». Ранее петицию об удалении фильма с сервиса подписали более двух миллионов человек.

Комедия «Первое искушение Христа» рассказывает об Иисусе, которые возвратился из путешествия по пустыне и пришел на вечеринку в честь собственного тридцатилетия. На ней он познакомил родных со своим бойфрендом. Однако это были не все сюрпризы картины. По сюжету один из волхвов появился на празднике с секс-работницей.

Фильм стал настоящим потрясением для бразильских католиков. Они обвинили создателей ленты, комедийную группу Porta dos Fundos, в богохульстве. Их работа не понравилась представителям католической церкви и политикам. Возмущенные сюжетом комедии люди забросали офис комиков коктейлями Молотова.

Minval.az