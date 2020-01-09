Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению самолета авиакомпании «Международные украинские авиалинии» (МАУ) в Тегеране намерена искать на месте катастрофы обломки российской ракеты ЗРК «Тор», которая, по версии украинской стороны, могла сбить лайнер.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

По словам представителя СНБО, в настоящее время украинская сторона проводит дипломатические переговоры с Тегераном для дальнейшего сотрудничества во всем вопросам.

Minval.az