Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение США о сотрудничестве принять невозможно, так как Вашингтон вводит санкции против страны.

Ранее постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.

«Раванчи назвал предложение США о сотрудничестве «невероятным», добавив, что до тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла», — сообщило агентство IRNA со ссылкой на дипломата.

Он также добавил, что «беспрецедентные» санкции, которые накладывают США, противоречат нормам международного права.

Minval.az