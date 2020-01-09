Преднамеренные отключения доступа в интернет, которые производили правительства разных стран, принесли мировой экономике потери в размере $8,05 млрд.

Такие данные опубликовала компания Top10VPN на основе собственных исследований.

Согласно информации компании, с 2016 года отключения интернета «подорожали» для экономики на 235%, а 2019 год стал рекордным по их количеству. Таких отключений было 122 в 21 стране, их общая длительность превысила 18 тыс. часов.

Дороже всего отключения обошлись Ираку: экономика страны потеряла на этом $2,3 млрд. За ним идут Судан с потерями в $1,9 млрд, Индия ($1,3 млрд), Венесуэла ($1,1 млрд) и Иран ($611 млн).

По оценке экспертов, чаще всего причиной таких отключений становились протесты и массовые беспорядки в стране.

Minval.az