Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» пройдет в 2020 году без ведущего.

Об этом сообщает Reuters.

Решение провести «Оскар» 9 февраля в таком формате было связано с хорошими прошлогодними отзывами. Тогда впервые за 30 лет церемония награждения прошла без ведущего, так как комик Кевин Харт вести церемонию из-за скандала вокруг его гомофобных публикаций в Twitter, а замену ему не нашли.

Отмечается, что в 2019 году зрительская аудитория «Оскара» составила 29,6 миллионов человек.

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