Мировая экономика может попасть в «ловушку ликвидности», которая подорвет усилия центральных банков, направленные на то, чтобы избежать рецессии в будущем, сказал глава Банка Англии Марк Карни.

В интервью Financial Times Карни выразил опасения, что у мировых центральных банков может быть недостаточно инструментов для противостояния резкому замедлению роста экономики.

«В целом это правда, что у всех крупных центральных банков стало намного меньше инструментов, чем было раньше, и я придерживаюсь мнения о том, что подобная ситуация будет наблюдаться в течение некоторого времени», — сказал Карни (цитата по «Интерфаксу»).

«Ловушка ликвидности» возникает в том случае, когда денежно-кредитная политика оказывается неэффективной в борьбе с колебаниями экономических показателей, а смягчение монетарной политики не стимулирует рост расходов.

Карни сказал, что ранее принятые решения Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка снизить ставки начали влиять на мировую экономику, однако отметил, что в случае более резкого замедления может потребоваться больше инструментов.

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