Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любой, кто попытается напасть на Израиль, получит очень серьезный отпор.

«Любой, кто попытается атаковать нас, получит сильнейший отпор», — заявил израильский премьер в Иерусалиме. Нетаньяху подчеркнул, что «полностью поддерживает» решение президента США Дональда Трампа о проведении операции по ликвидации генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он отметил, что американский лидер в данной ситуации действовал «быстро, смело и решительно».

Так политик отреагировал на угрозы Ирана атаковать город Хайфа на севере Израиля в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани».

Minval.az