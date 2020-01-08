Иранский президент Хасан Роухани планирует в среду выступить с экстренным обращением к нации. Об этом сообщает Reuters.
Иранский президент Хасан Роухани планирует в среду выступить с экстренным обращением к нации. Об этом сообщает Reuters.
Дата: 2020/01/08 11:07
Раздел: Мир
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