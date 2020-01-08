Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео.

По его завершению глава государства не стал делать заявлений, лишь написав в Twitter, что «все идет нормально».

«Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенных в Ираке. Оценка жертв и повреждений, происходящих сейчас. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром», — сообщил президент США.

Minval.az