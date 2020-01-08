В результате ракетного удара по нескольким военным объектам США в Ираке убиты 80 американских военнослужащих. Такие данные привело государственное телевидение Ирана, сообщает Reuters.

Отмечается, что на иранском ТВ жертв обстрела назвали «американскими террористами». В Пентагоне эти сведения не комментировали, но ранее информация о погибших не поступала.

Ночью 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана запустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные. Под обстрел попали авиабаза Эйн-аль-Асад и аэродром в Эрбиле. В Тегеране заявили, что это ответ на убийство в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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