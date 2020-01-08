Операция по атаке силами Ирана военных объектов США на территории Ирака носила название «Мученик Сулеймани». Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном в среду агентством ISNA.

«Храбрые бойцы вооруженных сил КСИР в ходе успешной операции, получившей название «Мученик Сулеймани», выпустили десятки ракет класса «земля-земля» и разрушили военно-воздушную базу террористических оккупационных сил США, известную как «Айн-Асад», — говорится в сообщении.

Любые силы Соединенных Штатов, причастные к агрессии против Ирана, будут подвергаться военной атаке, добавили в КСИР.

Как сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации, несколько военных объектов США в Ираке атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана.

Minval.az