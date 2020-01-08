Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, передает Рейтер со ссылкой на иранское ТВ.

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Украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 6.42 по бакинскому времени и перестал передавать данные спустя 2 минуты — в 6.44, сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.

Согласно данным сервиса, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после взлета. «PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (6.42 по Баку). Последние данные получены в 2.44 UTC (5.44), — говорится в сообщении Flightradar в его аккаунте в Twitter.

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Красный Полумесяц в своем Twitter опубликовал фотографии с места крушения украинского самолета, разбившегося в аэропорту Тегерана.

На фотографиях видны обломки самолета, обугленные фрагменты и люди, которые работают на месте катастрофы.

Украинский лайнер потерпел крушение из-за у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде, на борту самолета находились 167 пассажиров.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط_هواپیمای_اوکراینی: بعید می‌دانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB — هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) 8 января 2020 г.

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Скорые направлены к месту крушения украинского лайнера, рухнувшего в окрестностях Тегерана, сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде.

«После получения нами сообщения о падении украинского самолета экипажи скорой помощи были направлены к месту падения лайнера», — сообщил официальный представитель.

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Самолет Boeing-737″ Международных линий Украины» со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана.

Об этом в среду сообщает Reuters.

По информации агентства причиной аварии стала техническая неисправность.

Minval.az