33-летняя американская певица Леди Гага на шоу Опры Уинфри рассказала, что была изнасилована в 19-летнем возрасте. Об этом, как пишет «Гордон», сообщается на официальном сайте Опры Уинфри.

«Меня неоднократно насиловали в 19-летнем возрасте. Из-за этого у меня развилось посттравматическое стрессовое расстройство. К сожалению, болезнь не поддается лечению», – рассказала Леди Гага.

По словам певицы, насильник был намного старше ее, и она была знакома с ним с детства.

Леди Гага отметила, что пыталась найти спасение в работе, но это не помогало.

«После того, что со мной произошло, я часто чувствовала сильную боль. Такую, как во время надругательства», — призналась певица.

Она добавила, что до сих пор страдает от головных болей.

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