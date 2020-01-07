Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом «большой пятерки» (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory), передает РИА Новости.

Трансферная стоимость 21-летнего нападающего сборной Франции составляет 265,2 миллиона евро. На втором месте в рейтинге располагается форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (223,7), на третьем — Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1).

По данным аналитиков, трансферная стоимость Лионеля Месси («Барселона») составляет 125,5 миллиона евро, Криштиану Роналду («Ювентус») — 80,3 миллиона, Неймара (ПСЖ) — 100,4 миллиона. Отмечается, что 11 из 20 игроков из топ-5 европейских лиг, чья трансферная стоимость превышает 100 млн евро, выступают за английские клубы.

Полностью первая десятка в рейтинге CIES Football Observatory выглядит следующим образом:

1. Мбаппе — 265,2 млн евро,

2. Стерлинг — 223,7,

3. Салах — 175,1,

4. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) — 168,9,

5. Садио Мане («Ливерпуль») — 155,6,

6. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 150,5,

7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 134,3,

8. Месси — 125,5,

9. Антуан Гризманн («Барселона») — 123,6,

10. Лаутаро Мартинес («Интер») — 115,7.

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