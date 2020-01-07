Брэд Питт стал одним из триумфаторов церемонии «Золотой глобус», состоявшейся на днях. Он был удостоен приза в номинации «Лучший актер второго плана в комедии и мюзикле» — за свою работу в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде». И это при том, что его коллега по съемочной площадке в этом кино — Леонардо Ди Каприо — ушел домой с пустыми руками, проиграв Тэрону Эджертону (сыгравшему в фильме «Рокетмен»). Для 56-летнего Питта завоеванный им приз стал чрезвычайно важным достижением, ведь до сих пор у него был всего один «Глобус», полученный почти четверть века назад, в 1996-м, за фильм «12 обезьян», отмечает «7Дней».

Однако публика, собравшаяся на церемонии, с не меньшим, если не с большим интересом ожидала не столько объявления о том, стал ли Брэд лауреатом премии, сколько его реакции на встречу с бывшей женой Дженнифер Энистон. Ведь с 2005 года, то есть с тех пор, как супруги развелись, они еще не сталкивались на официальных церемониях. Впрочем, Питт не оправдал ожиданий фанатов: позировать с Энистон на красной дорожке он не стал. Ограничился тем, что пошутил на тему своих отношений с Дженнифер со сцены, получая приз. «Я не рискнул привести сегодня с собой свою маму, хотя очень этого хотел. Ведь о любой женщине, которой довелось хотя бы просто постоять со мной рядом, начинают говорить, что я с ней встречаюсь. А в случае с моей мамой это выглядело бы более чем просто неловко», — заметил актёр. Брэд намекнул на то, что стоило ему только появиться на дне рождения Энистон в феврале прошлого года и на ее предрождественской вечеринке, как все заговорили о возобновлении их романа. А незадолго до выхода на сцену, в своем интервью репортеру издания ET Online, он заявил, что будет рад увидеться с Энистон, поскольку она «его большая и давняя подруга».

Однако, несмотря на утверждения Брэда, не все поверили в то, что его связывают с Дженнифер только дружеские отношения. Ведь, кроме всего прочего, все видели, как эмоционально реагировала Энистон на речь своего экс-супруга. Актриса не смогла скрыть волнения при виде Брэда. Впрочем, Дженнифер привлекла всеобщее внимание не только тем, как вела себя в зале. Энистон, которая проиграла в своей номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» Оливии Колман, заинтриговала всех кольцом с огромным бриллиантом на безымянном пальце. Впрочем, эта драгоценность все же вряд ли является знаком того, что актриса обручена. Ведь, не считая отрицающего их роман Питта и еще её приятеля, режиссера Уилла Спека, с которым она отдохнула недавно в Мексике, потенциальных кандидатов в женихи рядом с актрисой пока что не замечено.

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