«Иран можно сравнить с постоянно действующим вулканом. В регионе давно не наблюдалось такого противостояния».

Об этом заявил в интервью «Минвалу» политолог Расим Агаев, комментируя обострение американо-иранских отношений, грозящее в любой момент перейти в горячую фазу после ликвидации генерала КСИР Касема Сулеймани.

По его мнению, нельзя всю вину за происходящее валить на Тегеран, несмотря на то, что политика Ирана недостаточно взвешенная и не продумана до конца. Однако в любом случае Тегеран несет определенную долю ответственности за произошедшее. И сложившаяся ситуация связана с тем, что Вашингтон намеренно демонстрируют возросшую агрессивность намерений в этом регионе, считает Р.Агаев.

Сказывается не столько иранский фактор, сколько обстоятельство того, что США желают дать знать, в том числе России и ряду арабских стран (а заодно и всем остальным), кто является «хозяином» в мире. И как держава №1, США берут на себя ответственность за то, что происходит в мире. Но в первую очередь, США стремятся поставить на место Иран:

«Просто вопрос заключается в том, как это сделать. Если США пойдут на обострение ситуации, то это не понравится – и даже уже не нравится – ряду европейских стран, сумевших выстроить с Тегераном достаточно надежные деловые отношения. Тем более, что Иран можно назвать важной альтернативой в споре европейцев с Россией в вопросах, связанных с поставками газа и нефти.

В поведении США чувствуется желание Вашингтона преподать урок всем остальным на примере Ирана. Вот это очень опасно. В самой Америке экспансионизм, взятый на вооружении Трампом, встретил неоднозначную реакцию.

Здесь играет фактор предвыборной кампании. Но, тем не менее, многим американцам это не очень нравится. В целом, любой возврат к военным действиям — это всегда трупы. Как только в США начнет поступать «груз 200» все встанет на свое место. Несмотря на то, что прошло достаточно времени, уроки Вьетнама еще не забыты. И кое-кто уже напоминает о них Дональду Трампу», — говорит Р. Агаев.

По словам эксперта, одной из целей США является воспользоваться ситуацией и расчленить Иран. И это вполне достижимо — с точки зрения существования сложности у иранцев с курдами, нацеленной на автономию азербайджанских областей. Возможно, появятся и другие желающие поучаствовать в этой игре.

«Если процесс будет развиваться по этому сценарию (хотя я уверен, что руководству Ирана удастся избежать этого), тогда обострится и азербайджанский фактор. Мы помним, как Сталин и его советники хотели воспользоваться Азербайджаном, чтобы утвердиться в Иране, что противоречило достигнутым договоренностям с американцами, которым в конечном счете удалось посадить его на место, и он отступил… Эта история, которая может повториться снова.

А если это повторится, Азербайджан политически должен быть готов к такому повороту. Не знаю, прорабатывает ли в нашем МИДе возможные варианты развития событий, а они таят много неожиданностей, и азербайджанский фактор может встать во всей красе. Мы должны найти приемлемый ответ, соответствующий нынешним политическим реалиям. Если Ирану удастся избежать обострения, тогда все останется на своих местах», — подчеркнул Р. Агаев.

В случае масштабной войны в регион Южного Кавказа хлынут большие массы беженцев из Ирана? Р.Агаев считает выдумками подобные версии.

«Хотя абсолютно ничего исключить нельзя. Кто может организовать поток беженцев? Допустим, американцы войдут в Иран. Кто-нибудь бежал от американцев за последние 50 лет? Во Вьетнаме они воевали, напортачили, и были вынуждены сами бежать оттуда. И то, американцы вывезли с собой всю правящую верхушку и их сторонников. В Иране это им «не светит». В Иране и за его пределами есть много сторонников шахской династии, демократических преобразований. И они будут востребованы. Но это не может привести к антиазербайджанскому направлению, которое вынудит к бегству азербайджанцев.

К тому же азербайджанцы не ставят перед собой цель разрушить Иран, захватить власть, создать собственную страну», — отметил эксперт.

В свою очередь политолог-ирановед Зардушт Ализаде напомнил о том, что решение президента Трампа о ликвидации Сулеймани объясняется двумя факторами:

«Во-первых, здесь налицо подстрекательство со стороны Израиля. Во-вторых, это стремление самого Трампа заручиться поддержкой среди граждан США в преддверии президентских выборов. Так сказать, чтобы выглядеть «крутым парнем». Ради двух этих факторов Трамп решил пойти на это подлое убийство.



Накануне шиитское большинство в парламенте Ирака проголосовали за резолюцию, в которой просят правительство страны прекратить действие соглашения от 2014 года, позволившее США и другим странам разместить свои войска в Ираке. Однако Трамп заявил, что не намерен выполнять этого решения, продемонстрировав неуважение к суверенитету Ирака и международному праву в целом», – отметил политолог.

По его мнению, в сложившейся ситуации Иран также может повлиять на активизацию антиамериканских сил в Афганистане. Хотя возможностей у Ирана в Афганистане меньше, чем в Ираке. Но тем не менее Тегеран может воздействовать на ситуацию, активизировав своих сторонников в Йемене против Саудовской Аравии, являющейся союзником США, отмечает наш собеседник.

«Однако, сами иранцы против американских войск действовать не будут, так как понимают, что соотношение в этом вопросе не в пользу Тегерана», — добавил З. Ализаде.

Помимо этого эксперт напомнил о том, что в Иране ждут, когда Конгресс США проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

«Если это произойдет, то Иран сможет обезопасить себя. Однако, вероятнее всего факт, что такое решение вряд ли примут вообще, так как уже предпринимаются действия против самих США в других странах, а не в самом Иране или непосредственно вокруг Ирана. Убийство Сулеймани сильно подорвало международный авторитет США, уважение к международному праву. Это сильнейший удар по демократии. Что касается нас, то мы в этом вопросе держимся в стороне, сохраняя одинаковую дистанцию — как с США, так и с Ираном. И наше правительство не допустит втягивания страны в конфликт между США и Ираном», — резюмировал З.Ализаде.

Бахтияр Сафаров

Minval.az