ФРГ планирует временно вывести часть своих военнослужащих из Ирака, сообщает DW со ссылкой на письма главы МИД ФРГ Хайко Мааса и министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которые те направили в свои ведомства.

Планируется, что 30 из 130 человек будут передислоцированы в соседние страны. Эта мера коснется военнослужащих, размещенных в Багдаде и в Таджи. Большинство военнослужащих ФРГ в Ираке размещены на севере, в Курдистане.

Также Маас отметил, что ФРГ «уважает любое решение иракского правительства». Однако он предупредил, что сокращение присутствия международных сил может привести к усилению группировки ИГ в регионе и нестабильности в Ираке.

Парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после спецоперации США, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Эту операцию США не согласовали с Ираком.

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