Семья австралийского актера Криса Хэмсворта пожертвует один $1 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии. Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

По словам артиста, деньги пойдут непосредственно пожарным, которые сражаются с огнем «на передовой».

Крис Хэмсворт не первая мировая звезда, которая жертвует денежные средства для пострадавших от пожаров в Австралии. Это сделала также актриса Николь Кидман, певица Пинк, актриса Хилари Дафф, певица Селена Гомес, актер Рассел Кроу, телеведущая Эллен ДеДженерес и многие другие.

Minval.az