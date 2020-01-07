В Иране подготовили 13 сценариев мести Соединенным Штатам за спецоперацию в Багдаде, в ходе которой были убиты видные иранские военные деятели, сообщает Tasnim.

С докладом об этом во вторник выступил секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани. Он заявил, что «самый слабый из сценариев мог бы стать для США историческим кошмаром».

«Если американские военнослужащие добровольно не покинут наш регион, мы сделаем так, что их тела вывезут в горизонтальном положении», — сказал он.

При этом Шамхани не стал уточнять подробности этих сценариев.

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