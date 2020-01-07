Хиджран Гусейнова приостановила деятельность на посту председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей. Об этом Report сообщили в Государственном комитете.

Приостановление деятельности Х.Гусейновой связано с выдвижением ее кандидатуры от партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) для участия в парламентских выборах в Азербайджане, которые состоятся 9 февраля 2020 года.

«Обязанности председателя выполняют заместители — Садагат Гахраманова и Айнур Софиева. В настоящее время Хиджран Гусейнова сейчас осуществляет сбор подписей», — заявили в структуре.

Minval.az