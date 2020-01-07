Первая британская астронавтка Хелен Шарман, которая до 2015 года оставалась единственным официальным представителем Великобритании, летавшим в космос, заявила, что инопланетные цивилизации существуют и инопланетяне вероятно могут находиться на Земле.

«Во Вселенной так много миллиардов звезд, что там должны быть все виды различных форм жизни», — сказала она в ходе интервью изданию «Observer».

Также Шарман добавила, что внеземные существа не могут состоять из таких же веществ, как люди — углерода и азота, однако могут находиться среди нас, просто мы не можем их видеть.

Minval.az