Ситуация вокруг убийства генерала Сулеймани не обернется открытым вооруженным конфликтом. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Аркадий Дубнов.

Он добавил, что Иран предстает в этой ситуации «бумажным тигром», который только пытается пугать окружающих, но не способен нанести вреда:

«Да, американцы совершили акт возмездия. Ударив по Сулеймани, нейтрализовав его. И когда говорят, что это совершен акт в нарушение всех международных договоренностей, устава ООН и так далее, акт даже государственного терроризма, потому что убито официальное лицо правительственное. С этим трудно спорить. Да, это действительно так. Американцы, презрев все признаваемое всеми нами международное право, сделали то, что могут сделать сегодня только американцы. Но я хочу вернуться назад. Буквально очень короткий экскурс.

1979 год – 40 лет назад. 7 декабря наши спецназовцы штурмуют дворец Тадж-Бек в Кабуле. И убивают Хафизуллу Амина. На тот момент легитимного руководителя. В отместку за то, что в частности по его приказу личному был убит предыдущий президент. Наш верный друг, марксист-ленинец Мохаммад Тараки. Знаменитый афганский писатель, коммунист. Который за две недели или за неделю до убийства был принят Брежневым, который его напутствовал по дороге в Кабул и который просил его быть осторожным с этим Хафизуллой Амином. Короче, убили Амина, но мы никогда до последнего времени, до 1989 года, того самого народного съезда СССР, где была дана оценка как ошибка политическая. Ввод войск в Афганистан. Никогда официально не признавались в том, что мы совершили там переворот государственный, что мы убили президента Афганистана. И откровенно врали на самом верхнем уровне, например, известное письмо Брежнева — ответ Картеру, тогдашнему президенту США, тот обвинял Москву, что она совершила переворот, убила президента. Леонид Ильич дорогой объяснял Картеру: ничего подобного, это внутреннее дело афганского руководства. Никто никого не убивал. Все хорошо».

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