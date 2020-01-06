Если вас не удивить Дедом Морозом, Снегурочкой и Санта-Клаусом, то «Вокруг света» знакомит вас еще с девятью не слишком известными рождественскими существами из разных уголков планеты. Одни появляются в праздник, чтобы порадовать людей, другие — чтобы наказать.

Тио де Надаль

В Испании и Андорре в домах перед праздниками появляется рождественское полено. Оно представляет собой пенек с двумя или четырьмя ножками, на поперечном разрезе которого изображена улыбающаяся рожица. Чтобы полено не мерзло, его накрывают пледом.

В Каталонии Тио де Надаль, или просто Тио, обычно наряжают в традиционный головной убор — барретину (barretina). Полено появляется в доме 8 декабря, после чего в течение двух недель его нужно «кормить» фруктами или хлебом. В сочельник, 24 декабря, полено начинают колотить палками, распевая песни, в которых требуют от Тио де Надаля подарков.

Обряд предназначен в первую очередь для детей. Родители отсылают их из комнаты и подкладывают под плед рождественского полена сладости и безделушки. Это не полноценные подарки на Рождество, а, скорее, сувениры, которые должны создавать праздничное настроение. Дети делят их между собой.

Караконджул

Караконджул, или святочный демон, разгуливает по Балканам с 25 декабря по 6 января. Как правило, этих существ изображают темными и волосатыми, а некоторые части их тел — это конечности животных.

Караконджулы выбираются на поверхность земли под Рождество, чтобы строить козни людям. В остальное время они живут под землей. Согласно преданию, весь год они пилят Мировое дерево: когда им удастся закончить работу, оно упадет вместе с Землей. Но каждый год, когда демоны заканчивают работу, наступает Рождество. Караконджулы бросают работу, чтобы порезвиться на поверхности, а спускаясь под землю, обнаруживают, что дерево успело зажить, поэтому им приходится начинать все сначала.

Черный Пит

В Бельгии и Нидерландах рождественского деда Синтаклааса сопровождает Черный Пит. Впервые он появился в написанной в XIX веке книге «Святой Николай и его слуга». В ней рассказывается о том, что Синтаклаас и его помощники живут в Испании, но в середине ноября приплывают в Голландию и Фландрию. Черный Пит — слуга рождественского деда, он помогает ему в том числе и в раздаче подарков. При этом непослушные дети получают от него кусочки угля.

Черным слугу называют из-за цвета кожи, который чаще всего объясняют его африканским происхождением или тем, что он вымазался в саже, проникая в дома через дымоходы. Обычно у него темное лицо, ярко красные губы, курчавые волосы и золотые кольца в ушах, а одет он в костюм испанского слуги XVI века. Часто на старинных иллюстрациях Синтаклааса сопровождают несколько Черных Питов.

Любопытно, что в последнее время внешний вид слуги стал в Нидерландах предметом бурных общественных дебатов: некоторые считают этот образ расистским и дискриминирующим население страны африканского происхождения.

Евльский козел

Традиция устанавливать в центре шведского города Евле огромного соломенного козла существует с 1966 года. В Скандинавских странах это животное символизирует Рождество: долгое время именно рождественский козел Юлебукк приносил подарки на праздник. Еще в XIX веке жители наряжались козлами, но постепенно эта традиция исчезла. Теперь подарки приносит рождественский дед.

А Евльский козел стал частью городской истории, потому что его постоянно пытаются сжечь. Причем злоумышленники ухитряются поджигать соломенную скульптуру, несмотря на заграждения и специально организованную охрану. По данным за декабрь прошлого года, козла уничтожали тем или иным способом уже 37 раз.

Бефана

Ведьму Бефану можно встретить в Италии 5 и 6 января. Из-за остроконечной шляпы, метлы и крючковатого носа она напоминает Бабу-ягу. Бефана прилетает ночью и раскладывает подарки в рождественские чулки, поэтому у нее за плечами просторный мешок. Считается, что на нее нельзя смотреть, иначе ведьма может наподдать любопытным метлой. Поверье придумано, чтобы в Рождественскую ночь дети оставались в постелях.

Итальянцы оставляют для Бефаны вино и угощение, а непослушным детям достаются угольки. Именно поэтому в Италии в большом количестве продаются напоминающие угли большие куски сахара темного цвета, которые практически невозможно есть из-за их твердости и размера. Иногда Бефану считают злой ведьмой, поэтому в центре итальянских городов устанавливают ее скульптуру, которую сжигают в конце торжеств.

Существует несколько версий, объясняющих передвижение ведьмы. Самая распространенная предполагает, что Бефана не успела найти младенца Иисуса до его рождения, поэтому обречена искать его среди других детей вечно, попутно одаривая их подарками. По другой легенде, Бефана встретилась с Иисусом после смерти собственного ребенка. От него она получила дар в Рождество становиться матерью для каждого ребенка в Италии.

Каганер

В Португалии, Южной Италии и некоторых областях Испании частью рождественского вертепа является раскрашенная фигурка человечка со спущенными штанами. В прошлом каганеры изображались в традиционной одежде крестьян, но в наши дни прообразами для таких фигурок становятся знаменитые политики, артисты, спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Справляющая нужду фигурка символизирует существующий в природе круговорот веществ, а также телесное здоровье.

Каганера в Рождество часто прячут в доме, а гости должны его разыскать. Нашедшему фигурку будет весь следующий год сопутствовать удача. Интересно, что церковь терпимо относится к этому обычаю, который пользуется у жителей обозначенных областей неизменной популярностью. Так, в 2005 году в Барселоне местные власти не включили каганера в число официальных рождественских символов, так как посчитали человечка со спущенными штанами образцом непристойного поведения. Жители города посчитали это отказом от каталонских традиций, и в следующем году власти изменили решение.

Серая лошадь

В британском Уэльсе с Рождества и до конца января на улицах можно встретить праздничное шествие во главе с Серой лошадью. Для этого один из участников процессии надевает белый балахон и вооружается палкой с лошадиным черепом. Задача Серой лошади — пугать местных жителей, клацая челюстью. Кроме того, лошадь и другие участники шествия устраивают песенные и стихотворные соревнования с жителями домов, в которые наведываются.

В конце лошадь и ее спутников приглашают в дом и угощают, в благодарность участники шествия развлекают хозяев песнями и плясками.

Крампус

Крампус — еще один спутник св. Николая, который приходит к детям в ночь с 5 на 6 декабря со своим хозяином. Только, в отличие от самого св. Николая, который дарит подарки тем, кто хорошо себя вел, Крампус наказывает непослушных ребят. Внешне он напоминает черта, так как у него есть рога, раздвоенные копыта и жуткий длинный язык. Детей нередко пугают тем, что тех, кто плохо себя ведет, он забирает с собой. Для этого у Крампуса есть мешок или короб. Кроме того, Крампуса нередко изображают с розгами или кнутом, которые недвусмысленно намекают, как именно наказывают непослушных.

В Крампуса верят в Южной Германии, Австрии, Чехии, Лихтенштейне, Словакии, Словении, а также в некоторых частях Хорватии и Северной Италии. В этих странах в предрождественские недели часто устраивают праздничные шествия, при этом многие жители одеваются Крампусами. Такой костюм состоит из накидки из овечьей или козлиной шкуры, деревянной маски с рогами, пояса с бубенчиками, накладного хвоста, цепи и короба.

Йольский кот

Йольский кот обитает в Исландии и связан с кельтским праздником зимнего солнцестояния Йолем. По времени он совпадает с Рождеством, поэтому в наши дни стал одной из рождественских традиций.

Согласно легенде, огромный злобный черный кот живет в ледяной пещере, но перед зимними праздниками приходит в села и деревни. Он обходит дома в поисках лентяев, которые не обзавелись новой шерстяной одеждой, и съедает их.

Предание о йольском коте в прошлом должно было мотивировать не слишком расторопных работников и детей закончить обработку состриженной осенью овечьей шерсти до Рождества. В процессе они обзаводились шерстяными обновками.

Minval.az