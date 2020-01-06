В наступающем году возрастает опасность широкомасштабной войны вдоль северных границ Израиля, во многом из-за растущей «решимости и смелости» Ирана. Об этом предупредил в понедельник, 6 января, один из ведущих израильских аналитических центров по национальной безопасности.

Каждый год Институт исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете готовит «стратегическую оценку» угроз, стоящих перед государством Израиль. Он состоит в основном из бывших высокопоставленных представителей министерства обороны и дипломатии и представляет эти выводы президенту.

Директор INSS Амос Ядлин, бывший глава военной разведки, предоставил президенту Реувену Ривлину оценки на 2020 год, в том числе предупреждение о том, что существует «повышение вероятности войны».

«Политический паралич в Израиле наступает в особенно ужасный момент времени», — цитирует его MIGnews. «Вместо того, чтобы пожать друг другу руки и собраться вместе, чтобы противостоять иранской угрозе, мы вступили в очень проблемный внутренний штопор».

Исследователи INSS определили, что, хотя различные враги Израиля, по-видимому, в настоящее время не заинтересованы в крупномасштабном конфликте, существуют «факторы, которые могут привести к тому, что конфликт может произойти в 2020 году».

«В основе стратегической оценки 2020 года лежит напряженность между явной силой Израиля и его впечатляющими успехами в различных областях и вероятностью того, что эта позитивная ситуация окажется временной и нестабильной», — пишут аналитики. Убийство Сулеймани, по их словам, может привести к сценарию, который требует рассмотрения и координации действий Израиля с Соединенными Штатами.

Аналитический центр указал на Иран и его доверенных лиц как на главную угрозу, стоящую перед Израилем. Также, одной из главных угроз, с которой столкнется еврейское государство в наступающем году, является полномасштабная война с террористическими группами в секторе Газа.

Minval.az