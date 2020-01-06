Серьезной угрозой для безопасности региона назвал в понедельник убийство иранского генерала Касема Сулеймани глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Убийство Сулеймани представляет серьезный риск миру в регионе», — сказал глава турецкой дипломатии журналистам в Анкаре (цитата по «Интерфаксу»).

Чавушоглу отметил, что Турция продолжит предпринимать дипломатические меры по снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

«Мы будем работать с другими странами для того, чтобы снизить напряженность между США и Ираном», — подчеркнул Чавушоглу.

Minval.az