Обладатель премии «Оскар» Морган Фриман обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа, пригрозившего в числе прочих атаковать культурные объекты Ирана, сообщает Mehr.

«Избрание в качестве мишеней культурных объектов является ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ и делает Вас не лучше того террора, с которым Вы, по Вашим заявлениям, боретесь», — написал Фриман в ответ на запись Трампа в Twitter.

В следующем своем твите Фриман обвинил Трампа в терроризме, трусости и ряде других преступлений, подчеркнув, что Трамп – не его президент.

«Дональд Трамп – ТЕРРОРИСТ Дональд Трамп – РАСТЛИТЕЛЬ МАЛОЛЕТНИХ Дональд Трамп – РАСИСТ Дональд Трамп – МОШЕННИК Дональд Трамп – СЕКСИСТ Дональд Трамп – ТРУС Дональд Трамп – ЛЖЕЦ Дональд Трамп – ПРОХОДИМЕЦ Дональд Трамп – ПРЕСТУПНИК Дональд Трамп – НЕ МОЙ ПРЕЗИДЕНТ», — написал Фриман во втором твите.

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