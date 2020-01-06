Фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева «Степняк» получил награду Международного кинофестиваля TRIPVILL (Индия) в категории «Лучший художественный фильм».

Об этом Trend Life сообщил сам режиссер кинокартины.

Демонстрация фильма «Степняк» состоится 12 января в городе Колката (Индия).

Сюжет картины: молодой Степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней — новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь…

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы.

Автор сценария — Видади Гасанов, оператор-постановщик — Рафиг Гулиев, художники-постановщики — Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор — Рауф Алиев, продюсеры — Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Фильм «Степняк» принял участие в порядка 50 международных кинофестивалях, обладатель множества наград в таких номинациях, как «Лучший художественный фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший актер» и т. д. Картина была включена в лонг-лист претендентов кинопремии «Оскар-2014» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Minval.az