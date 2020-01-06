Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции», — сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.

При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.

Он также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

Как сообщал ранее Minval.az, накануне парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГ.

Minval.az