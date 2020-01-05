Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телекомпании CNN военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган.

«Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли», — цитирует его ТАСС.

«Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов», — подчеркнул советник руководителя Ирана. При этом он указал, что руководство Ирана «никогда не стремилось и не будет стремиться к войне».

В пятницу Пентагон сообщил о нанесенном по распоряжению президента США Дональда Трампа ракетном ударе по автоколонне в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб Сулеймани. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить военнослужащих США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

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