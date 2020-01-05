Поддержка Windows 7 прекращается 14 января — спустя чуть более 10 лет после начала ее продаж. Компьютеры под управлением этой системы работать не перестанут, однако Microsoft прекратит выпускать для нее обновления, в том числе те, что касаются системы безопасности, и не будет предоставлять техническую поддержку.

В связи с этим производитель ПО компания Microsoft напомнила, что это означает и что нужно делать, передает телеканал НТВ.

Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО.

Microsoft рекомендует обновить компьютеры до Windows 10. Перед этим в компании рекомендуют не забыть зарезервировать свои файлы и фотографии, например, в «облаке».

Бесплатно перейти с Windows 7 на Windows 10 нельзя. Эта опция была доступна до 2016 года.

Статистика StatCounter по рынку настольных операционных систем Windows показывает, что в настоящий момент доля «семерки» составляет 26,8%.

Minval.az