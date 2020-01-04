После убийства американской стороной иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, отметил корреспондент CNN в Москве Мэтью Чанс. Текст новостной передачи публикует Russia Today.

По его словам, это лишь временное преимущество, и Москва просто не хочет смены иранского режима. При этом Чанс считает, что Россия обеспокоена перспективой открытого конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

«Смерть Сумеймани подрывает влияние Ирана в таких странах, как Сирия. Генерал фактически был там проводником в районе боевых действий, русские (…) координировали с ним свои действия, когда дело касалось политики на местности», — подчеркнул журналист. Он добавил, что следствием убийства стал резкий взлет цен на нефть: это, в свою очередь, привело к приросту российских международных золотовалютных резервов.

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