Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани будет наказывать американцев, «где бы они ни находились в пределах досягаемости». Как пишет Reuters, такое обещание дал один из командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По словам генерала Голамали Абухамзе (Gholamali Abuhamzeh), возглавляющего подразделения в провинции Керман, Иран оставляет за собой право отомстить США. При этом возможными являются и атаки на корабли в Персидском заливе. «Ормузский пролив — жизненно важен для Запада, его пересекает большое количество американских эсминцев и военных кораблей», — отметил командующий.

Абухамзе добавил, что Тегеран уже давно определил для себя главные американские цели. «35 объектов США в регионе, а также Тель-Авив находятся в пределах досягаемости», — добавил он.

Minval.az