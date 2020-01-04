Аналитик по Кавказу и Центральной Азии Пол Стронски считает, что нападение на посольство в Багдаде дали Трампу повод действовать. Однако тем самым, президент США «открыл двери к потенциальному конфликту на Ближнем Востоке», — отметил он.

Как может сказаться убийство Сулеймани на Азербайджане? Отвечая на этот вопрос, Стронски сказал, что не ожидает большой дестабилизации, которое повлияло бы на Кавказ. Однако ответный удар иранцев «определенно может быть направлен на интересы США на Кавказе».

«Это должно беспокоить Азербайджан и его соседей. Ситуация может иметь и экономические риски для региона», — цитирует его «Туран».

«Азербайджану следует вести себя тихо. У Ирана есть практика атак на интересы и граждан США в третьих странах. Если бы я был Азербайджаном, я бы постарался убедить и Тегеран, и Вашингтон, что моя территория – это не место для выяснения отношений», — сказал Стронски.

В то же время, он добавил, что наиболее реальным районом противостояния может быть Персидский залив и страны этого региона.

Minval.az