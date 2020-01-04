Президент США Дональд Трамп быстро принял решение об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани после ракетной атаки на американскую базу в Ираке 27 декабря, в результате которой погиб один человек. Вскоре после нападения Трамп дал приказ начать планирование атаки на Сулеймани. Об этом в субботу, 4 января, передает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с обстоятельствами.

Для американского лидера была пересечена красная линия, поскольку до этого Белый дом просил Францию и других союзников предупредить иранцев, чтобы они не нападали на американцев, сообщил один из собеседников Bloomberg. Трамп обсуждал подготовку атаки на иранского генерала с ближайшими советниками, которые были «разбросаны» по стране, по защищенной связи. Уровень секретности подготовки был первостепенный.

Как стало известно Politico, в начале недели Трамп провел совещание в своей резиденции Мар-а-Ларго во Флориде с госсекретарем Майком Помпео, председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, советником по национальной безопасности Робертом О’Брайеном и другими высокопоставленными чиновниками.

При этом военный чиновник рассказал, что Пентагон получил от Трампа приказ убить Сулеймани, как только у них появится такая возможность, в связи с усилением обстрелов американских баз в Ираке за последние два месяца. Когда президент США предоставил военным такие полномочия, источник Politico не уточнил.

Один из собеседников Bloomberg также рассказал, что непосредственной слежки за Сулеймани в течение недели не было, генерала ликвидировали после того, как разведка сообщила, что он будет в аэропорту Багдада.

Правительства других стран не были уведомлены о нападении заранее, при этом в четверг Госдепартамент вызвал на встречу посла Ирака в США, сообщил один из источников.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада.

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