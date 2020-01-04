Иран ответит на американскую операцию с целью убийства генерала Касема Сулеймани в том числе уничтожением должностного лица США высокого ранга. Такое мнение выразил бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл.

«Во-первых, вследствие произошедшего будут мертвые американцы, мертвые мирные американцы. Возможно, в следующие несколько дней в любом месте, где у Ирана имеются ставленники. Наиболее вероятным местом является Ирак. Однако не исключены также Ливан, Бахрейн, другие места на Ближнем Востоке», — сказал экс-руководитель ведомства в Лэнгли, передает ТАСС.

Кроме того, считает он, «выбрав по своему усмотрению время и место», Иран «проведет террористическую вылазку, в результате которой погибнет американское официальное лицо высокого ранга». «И это может быть где угодно в мире», — заявил Морелл.

Он допустил, что такая вылазка может произойти и непосредственно на территории США. У шиитского движения «Хезболлах», по данным Морелла, есть планы действия в чрезвычайных обстоятельствах, предусматривающие в том числе вылазки «в США против американских целей». «Такое террористическое нападение может произойти в ближайшее время», — убежден Морелл.

Как предупредил бывший и.о. главы ЦРУ, действия Вашингтона «создают прецедент», предполагающий, что США и Ирану на «должностных лиц высокого ранга друг друга можно вести охоту».

Морелл также добавил, что убийство Сулеймани приведет к укреплению в Иране позиций сторонников жесткой линии.

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