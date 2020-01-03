Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутеррешем назвал гибель командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани результатом террористического акта со стороны США.

«Все последствия за убийство Сулеймани лежат на США», — сказал Зариф в ходе телефонного разговора Гутеррешу, подчеркнув, что атака США является «террористическим актом», передает РИА Новости.

В свою очередь, генсек ООН выразил обеспокоенность действиями США, заявив, что они приведут к эскалации напряженности в регионе.

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