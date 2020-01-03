В Багдаде в ходе ракетного обстрела ВВС США погиб 62-летний командир элитного подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. После сообщений о смерти генерала мировые цены на нефть подскочили на 3%, а власти Ирана пообещали мстить.

Касем Сулеймани командовал спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитного иранского вооруженного формирования, созданного для защиты завоеваний и идей революции 1979 года. КСИР не входит в состав регулярной армии Ирана, это самостоятельная военная структура, имеющая в своем распоряжении флот, авиацию, ракетные, космические и кибервойска, и обладающая очень широкими как военными, так и политическими полномочиями. Корпус сыграл ключевую роль в ирано-иракской войне 1980−1988 годов.

Подразделение «Кудс», которое Сулеймани возглавил в 1998 году, предназначено для проведения спецопераций за территорией Ирана, оно координирует и направляет деятельность сети шиитских революционеров, выступающих против американских союзников в регионе, в том числе в Саудовской Аравии или Бахрейне.

«Он был важнее, чем президент, говорил со всеми фракциями в парламенте, был на постоянной связи с верховным лидером и отвечал за региональную политику. Важнее и влиятельнее быть просто невозможно», — приводит The Guardian слова специалиста по Ближнему Востоку, политолога и аналитика Дины Эсфандиари о генерале. Газета пишет, что многие видели Сулеймани будущим президентом.

В апреле 2019 года власти США обвинили КСИР в причастности к террористическим атакам в Европе и впервые объявили вооруженное формирование другого государства террористической организацией. Подготовку террористов и финансовую поддержку ХАМАС и «Хезболлы», осуществлял, по заявлению Госдепа, как раз «Кудс».

За год до этого, в мае 2018, вопреки недовольству союзников в Европе, президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном и заявил о «санкциях высшего уровня» для страны. Суть самой сделки заключалась в резком ограничении возможности Тегерана по обогащению урана в обмен на снятие санкций. С тех пор напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном росла.

По заявлению Пентагона, 2 января 2020 американские войска нанесли ракетный удар по Сулеймани по прямому распоряжению Трампа, целью операции было устранение генерала в целях обороны. Пентагон сообщил, что Сулеймани разрабатывал план нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах и одобрил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря.

Агентство Reuters в 2016 году со ссылкой на источники сообщало, что Сулеймани неоднократно приезжал в Россию, несмотря на запрет ООН на международные поездки. В России Сулеймани встречался с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. По данным Reuters, обсуждались вопросы участия России в операции в Сирии и поставки оружия, в том числе зенитно-ракетных комплексов С-300. Как пишет Газета.ru, именно Сулеймани описал военному руководству в Москве сценарий военных действий в Сирии и обозначил возможности воздействия на ситуацию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда отрицал, что Сулеймани обсуждал с президентом Сирию.

Вместе с Касемом Сулеймани погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Сама операция проходила с помощью ракетного обстрела аэропорта Багдада американскими вертолетами. Удар был нанесен через несколько минут, после того, как генерал вышел из самолета и сел в ожидавший его кортеж.

Президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны Амир Хатами пообещали наказать виновных в гибели военачальника. «Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление» — заявил президент.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каана новым командующим «Кудс», объявил в республике трехдневный траур и так же пообещал «суровую месть» за «гибель нашего самоотверженного и дорогого генерала». Сообщается о десятках тысячах людей на улицах, оплакивающих смерть Сулеймани и проклинающих Америку.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что устранение Сулеймани спасло жизни сотен американцев и что Америка готова к любому ответу Ирана. Российский МИД назвал убийство генерала «авантюрным шагом, который приведет к росту напряженности во всем регионе».

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны к максимальной сдержанности.

Minval.az