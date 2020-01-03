Миллиардер Майкл Блумберг, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, обеспокоен вероятными последствиями спецоперации США в Багдаде, в результате которой погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани.

Блумберг заявил, что Трамп ранее уже принимал импульсивные необдуманные решения, передает телеканал «РЕН ТВ».

«Не имея какой-либо дополнительной информации, мы можем только надеяться на то, что президент тщательно просчитал последствия этой атаки для национальной безопасности и сопряженные огромные риски. Но учитывая то, как он ранее принимал безответственные и импульсивные решения, которые подрывали стратегические цели США и ослабляли наших союзников», — заявил Блумберг.

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