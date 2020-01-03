Ликвидация главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой США, будут последствия, говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

«США стоит знать, что их преступное нападение на командующего Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии. США так просто не уйдут от последствия этого просчета», — говорится в заявлении СБ Ирана, опубликованном министерством иностранных дел страны.

Тегеран отомстит Вашингтону за гибель высокопоставленного военного «в нужное время и в нужном месте», сообщил иранский совбез.

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